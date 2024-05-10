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НБУ: Платоспроможні банки у І кварталі 2024 року отримали чистого прибутку на 18% більше ніж торік

15.05.2024 / 16:25
Платоспроможні банки у І кварталі 2024 року отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку або на 18% більше за відповідний показник торік.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що головними чинниками зростання прибутковості в річному вимірі були збільшення процентних доходів та значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій.

"Основою процентних доходів залишаються інвестиції в інструменти з низьким ризиком: ОВДП та депозитні сертифікати Національного банку. За останній рік банки більш активно фінансували потреби уряду, наростивши вкладення в ОВДП. Це позначилося на структурі процентних доходів: частка доходів банків від ОВДП за рік (з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2024 року) зросла на 6,7 в. п. до понад 26%", - зауважують в НБУ.

Фінансові показники банківської системи за І квартал 2024 року:

  • операційні доходи банків становили 78,7 млрд грн (+10,3% в річному вимірі);
  • рентабельність капіталу банківського сектору станом на 1 квітня 2024 року – 51,1%;
  • нарахована банками сума податку на прибуток за І квартал – 10,3 млрд грн.

Як зауважують в НБУ, станом на 1 квітня лише вісім із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 111 млн грн.

"Водночас оновлено дані про річний прибуток банків за 2023 рік: уточнений річний показник прибутку банківської системи – 83,2 млрд грн", - повідомляють у регуляторі.

Там додають, що уточнення оперативних даних зумовлено донарахуванням окремими банками податку на прибуток на 3,2 млрд грн. У результаті річна сума нарахованого банками податку на прибуток за 2023 рік становила 76,6 млрд грн.

За даними регулятора, вітчизняні банки нарощують кредитування: обсяги гривневих бізнес-кредитів зростають три квартали поспіль, роздрібних – понад рік.

"Від кредитування юридичних та фізичних осіб платоспроможні банки в І кварталі 2024 року отримали 34 млрд грн процентних доходів, що на 13% більше ніж показник за аналогічний період 2023 року. Це є результатом стабільного зростання кредитних портфелів клієнтів з середини минулого року. Однак зниження ставок за новими кредитами позначилося на зменшенні дохідності корпоративного кредитного портфеля", - підкреслюють в НБУ.

НБУ
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