Стильная классика – как найти вечную красоту в своем гардеробе

Классический стиль позволяет самовыражаться и всегда использовать актуальную одежду, обувь и аксессуары. Можно создавать как изысканные и стильные комплекты, так и базовые повседневные образы. Классику ассоциируют с натуральными тканями, простым кроем и деликатными украшениями. Базовые цвета подходят для многих стилей. Узоры, такие как клеточка или цветы всегда остаются в моде.

Цельность образа, гармоничность и отточенные линии – это и есть классика. Образ тактичен, но при этом не щепетилен к скуке: сдержанный, выдержанный, но не высокомерный. В нем чувствуются традиции, которые необходимые человеку. Классический стиль претерпел очень малые изменения за историю моды. Изменялась цветовая гамма, форма карманов, тип ткани, длина рукавов и жакетов, некоторые другие элементы, но в целом он оставался собой.

Одежда в классическом стиле

Есть такие вещи, которые остаются классикой на долгие годы – они будут актуальны всегда. Поэтому, почему бы не инвестировать в брендовую качественную «долговременную» одежду:

маленькое черное платье;

элегантная белая рубашка;

тренч;

юбка-карандаш;

пиджак.

Беспроигрышный вариант и, безусловно, очень выгодная инвестиция – приталенное пальто универсального песочного оттенка. Подходит как блондинкам, так и брюнеткам, не выходит из моды и не теряет своей актуальности уже много лет. Здесь важно качество – чем оно выше, тем дольше послужит эта вещь.

Белая рубашка – это базовый элемент гардероба, на основании которого можно строить образы разной стилистики. Идеальные челноки с удобной колодкой из натуральной кожи – самая соблазнительная и эстетическая обувь, которая уместна всегда и везде. Важно отдавать предпочтение качественной обуви: здесь https://answear.ua/ru/m/big-star можно найти подходящие модели.

Женская классическая одежда – особенности

В классическом стиле женской одежды мало хитроумных акцентов и хитросплетений. Предпочтение отдается строгой геометрии и присутствует минимализм. Это касается всего: декора, цветовой палитры, узоров. Здесь не встретить сложноструктурированных образов. Вопиющие и эпатажные приемы отсутствуют. Они уступают место изысканной элегантности. Если бы мода была картой мира, то стиль одежды это «классика для женщин» локализуется в районе Англии. Простые линии, понятный крой, фасоны и расцветки без изысков.

Главное преимущество classic-гардероба – естественность. Его ансамбли не вызывают удивления, они всегда гармоничны и стильны. Это не лучший аргумент, чтобы выбрать этот стиль? Важно подбирать под свой образ красивое нижнее белье, найти которое можно на https://answear.ua/ru/m/chantelle.

Classic-крой всегда прост и естественен. В нем практически не бывает драпировки, все швы и детали носят функциональный характер. Фасоны отличает минималистичный подход, в рамках которого вещи часто лишаются даже карманов и воротников. Уместны приглушенные оттенки таких цветов: темно-синий, светло-голубой, глубокий зеленый и так далее. Делается ставка на естественные тона.

Материалы лучше натуральные или хотя бы естественные. В последнее время актуальны неожиданные решения: например, рубашка из кожи или юбка из черного денима. Необязательно следовать классическим канонам стиля на 100%. Их можно использовать в качестве основы, разбавляя собственными идеями и создавая неповторимые образы.