У МО Британії розповіли про розробку нової зброї, що використовує радіохвилі

Про це повідомляє міністерство оборони Сполученого Королівства.

Система може виявляти, відстежувати та протидіяти цілій низці загроз на суші, в повітрі й на морі. Вона здатна вражати цілі на відстані до одного кілометра, а її подальші розробки спрямовані на збільшення дальності дії.

Система випромінює радіохвилі для виведення з ладу або пошкодження критично важливих електронних компонентів ворожої техніки, внаслідок чого вона зупиняється на своєму шляху або падає з неба.

"За ціною лише 10 пенсів за постріл промінь системи є значною економічно більш ефективною альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони ракетного базування, здатною миттєво знищувати небезпечні рої безпілотників", - зазначається в повідомленні відомства.

Високий рівень автоматизації також означає, що системою може керувати одна людина, що дає можливість захищати критично важливі об'єкти й бази, додає британське міноборони.