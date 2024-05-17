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У МО Британії розповіли про розробку нової зброї, що використовує радіохвилі

17.05.2024 / 15:23
Велика Британія розробляє для своєї армії нову зброю, що використовує радіохвилі з метою виведення з ладу ворожої електроніки та знищення кількох дронів одночасно.

Про це повідомляє міністерство оборони Сполученого Королівства.

Система може виявляти, відстежувати та протидіяти цілій низці загроз на суші, в повітрі й на морі. Вона здатна вражати цілі на відстані до одного кілометра, а її подальші розробки спрямовані на збільшення дальності дії.

Система випромінює радіохвилі для виведення з ладу або пошкодження критично важливих електронних компонентів ворожої техніки, внаслідок чого вона зупиняється на своєму шляху або падає з неба.

"За ціною лише 10 пенсів за постріл промінь системи є значною економічно більш ефективною альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони ракетного базування, здатною миттєво знищувати небезпечні рої безпілотників", - зазначається в повідомленні відомства.

Високий рівень автоматизації також означає, що системою може керувати одна людина, що дає можливість захищати критично важливі об'єкти й бази, додає британське міноборони.

зброя, Британія
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