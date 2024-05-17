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У Молдові визначились із датою референдуму щодо вступу в ЄС

17.05.2024 / 14:21
Парламент Молдови затвердив дату референдуму про європейську інтеграцію країни на засіданні 16 травня – він відбудеться 20 жовтня 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

За відповідне рішення проголосували 55 депутатів партії влади "Дія і солідарність" (PAS). Ще 20 депутатів від опозиції утрималися, один депутат від опозиції проголосував проти.

Автори законопроєкту змінили питання, що виноситься на референдум. Замість запитання "Ви за приєднання Молдови до ЄС?" у бюлетені буде запитання: "Чи підтримуєте ви введення європейської інтеграції в Конституцію Молдови". І два варіанти відповіді: "Так" і "Ні".

Один з авторів законопроєкту про проведення референдуму, депутатка PAS Вероніка Рошка додала, що у виборчому бюлетені буде зазначено конкретні зміни, які буде внесено до Конституції, якщо на референдумі більшість виборців проголосують ЗА.

Нагадаємо, що в такому разі в преамбулі Конституції з'явиться згадка про європейську ідентичність і незворотність європейського шляху розвитку Молдови.

У Конституції також з'явиться окрема стаття "Європейська інтеграція". У ній вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС. Після приєднання до цих договорів і актів у них буде пріоритет перед національними законами.

Зазначимо, що ці поправки внесуть одразу після визнання Конституційним судом результатів референдуму, без додаткового голосування в парламенті.

Зазначимо, що раніше спікер парламенту Ігор Гросу говорив, що референдум відбудеться в один день із президентськими виборами. Це означає, що президентські вибори в Молдові, також можуть відбутися 20 жовтня, якщо відповідну дату затвердить парламент.

За даними квітневого опитування, 56% громадян Молдови проголосували б за вступ до Європейського Союзу, якби таке питання винесли на референдум.

референдум, Молдова
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