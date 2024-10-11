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ЄСПЛ: російська влада порушила Європейської конвенції про права людини
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пєсков: переговори лідерів рф та Китаю відбулися дуже відверто та конструктивно
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BILD: КНДР відправила у росію підрозділ "бойових рабів"
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На референдумі вступ Молдови до ЄС підтримали на 1% людей більше, ніж проти
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Может ли иностранец создать компанию в Эстонии?23.10.2024 / 20:29Одно из перспективных предпринимательских направлений в Европейском союзе – это Эстония. Локация идеально подходит для разных сфер бизнеса. Для регистрации компании в этой юрисдикции необходимо выполнить ряд простых условий, что выгодно отличает страну от других в Европе. На фоне этого очень часто появляются вопросы: «Может ли иностранец создать компанию в Эстонии? Что для этого нужно?». Компания Maira Consult готова подробно ответить на них на своих консультациях.Последние новости рубрики
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МВФ вказав на позитивну динаміку в «битві з інфляцією»
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Нардеп: За результатами роботи місії МВФ було розроблено новий меморандум, над яким ми працюємо
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Свириденко: Для допомоги фермерам було запущено механізм компенсації за послуги із розмінування
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Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека27.09.2024 / 09:45
Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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