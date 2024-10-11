На референдумі вступ Молдови до ЄС підтримали на 1% людей більше, ніж проти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії Молдови.

Загалом було оброблено 2219 протоколів, що відповідає стовідсотковій кількості.

Так, вступ країни до ЄС підтримали 50,46%, а проти такого рішення висловилися 49,54% громадян.

В неділю, 20 жовтня, у Республіці Молдова пройшли вибори президента. Одночасно громадяни висловлювалися щодо внесення змін до Конституції про вступ країни до Європейського Союзу.

За результатами 100% бюлетенів, на виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Майя Санду - 42,45%. Її ключовий опонент Олександр Стояногло отримав 25,98%.