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Конноллі: Пропозиція Зеленського замінити війська США в Європі підрозділами ЗСУ після війни недоречна й шкідлива

21.10.2024 / 15:23
Президент Парламентської Асамблеї НАТО Джеррі Конноллі відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського замінити війська США в Європі підрозділами ЗСУ після війни як "недоречну" й "шкідливу".

Про це Конноллі сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Конгресмен від Демократичної партії зауважив, що це "щедра пропозиція" з боку президента Зеленського.

"Але думаю, що це недоречна пропозиція зараз. Вона виглядає як політичний пас Дональду Трампу в разі, якби він виграв вибори. І для тих з нас, хто бореться за Україну в Конгресі США – нам не треба чути такого. США повинні бути в Європі", – сказав американський конгресмен.

Він наполіг, що не треба заохочувати США виходити з Європи, бо це не в інтересах України і не в інтересах союзників.

"Якщо хтось би й вітав це – так це владімір путін. Бо ми – це засіб протидії і наша фізична присутність в Європі заспокоює партнерів. Це не означає, що ми не можемо робити певні зміни в нашій дислокації. Але ідея, що ми повністю виходимо з Європи, а українці щедро заміняють нас… Добре, я беру до уваги цю пропозицію як вияв щедрості, але сама ідея не є продуктивною. А в цей час вона ще й шкодить", – сказав Конноллі.

Ідея заміни американських вояків українськими після війни є у "плані перемоги", який презентував президент Володимир Зеленський.

Конноллі
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