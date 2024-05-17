Войти | Зарегистрироваться
00:17

суббота,
18 мая
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

Каволі: росіянам бракує потужності, щоб досягти стратегічного прориву на Харківщині

17.05.2024 / 13:19
Військам рф бракує потужності, щоб досягти стратегічного прориву на Харківщині.

Про це під час пресконференції заявив Верховний командувач сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Голос Америки, пише УНН.

«росіяни не мають необхідної кількості, щоб досягнути стратегічного прориву ... Більше того, вони не мають вмінь та спроможностей, щоб це зробити, щоб діяти в масштабі необхідному, щоб використати будь-який прорив для стратегічної переваги», - наголосив Каволі.

Командувач сил НАТО в Європі впевнений, що ЗСУ "втримають оборону", але визнав, що росіяни проводять певне просування, однак і мають певні втрати.

Водночас він додав, що Україні варто очікувати на "істотне покращення" ситуації з боєприпасами вже незабаром.

Каволі, Харківщина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 мая
16 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.