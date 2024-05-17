Каволі: росіянам бракує потужності, щоб досягти стратегічного прориву на Харківщині

Про це під час пресконференції заявив Верховний командувач сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Голос Америки, пише УНН.

«росіяни не мають необхідної кількості, щоб досягнути стратегічного прориву ... Більше того, вони не мають вмінь та спроможностей, щоб це зробити, щоб діяти в масштабі необхідному, щоб використати будь-який прорив для стратегічної переваги», - наголосив Каволі.

Командувач сил НАТО в Європі впевнений, що ЗСУ "втримають оборону", але визнав, що росіяни проводять певне просування, однак і мають певні втрати.

Водночас він додав, що Україні варто очікувати на "істотне покращення" ситуації з боєприпасами вже незабаром.