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GCHQ: москва готує проти Заходу застосування “фізичних атак”

16.05.2024 / 18:30
У Центрі урядового зв’язку у Великій Британії (GCHQ) вважають, що москва готує проти Заходу застосування “фізичних атак”.

За їхніми даними, ця інформація є цілком актуальною після спільної заяви американської та британської розвідок про подвійну загрозу, що виходить з рф і Китаю.

Про це повідомила директорка GCHQ Енн Кіст-Батлер під час зустрічі з експертами з кібербезпеки в Бірмінгемі.

«Наш Центр вважає, що москва прагне піти далі, ніж просто атаки у кіберпросторі. Ми стурбовані зростаючими зв’язками між російськими спецслужбами та проксі-групами для проведення кібератак, а також підозрами у фізичному спостереженні та диверсійних операціях», – пояснила вона.

Кіст-Батлер, GCHQ
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