Залізничники: росія хоче перекинути військову техніку в білорусь

росіяни планують перекидання своєї військової техніки до білорусі. Про це повідомляє Спільнота залізничників білорусі.

Зазначається, що у білорусі готуються прийняти ешелони з військовою технікою, особовим складом та боєприпасами рф. Також до білорусі можуть направити ешелони з українських територій, які тимчасово перебувають під окупацією.

Залізничники уточнюють, що білорусь вживає заходів для того, щоб забезпечити таємність цих перевезень техніки.