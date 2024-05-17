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Залізничники: росія хоче перекинути військову техніку в білорусь

16.05.2024 / 15:23
білоруські залізничники заявили, що готуються прийняти ешелони з військовою технікою, особовим складом та боєприпасами рф.

росіяни планують перекидання своєї військової техніки до білорусі. Про це повідомляє Спільнота залізничників білорусі.

Зазначається, що у білорусі готуються прийняти ешелони з військовою технікою, особовим складом та боєприпасами рф. Також до білорусі можуть направити ешелони з українських територій, які тимчасово перебувають під окупацією.

Залізничники уточнюють, що білорусь вживає заходів для того, щоб забезпечити таємність цих перевезень техніки.

росія, білорусь
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