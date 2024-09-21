Повітряні сили ЗСУ: Факту порушення повітряного простору України з території білорусі не вдалося встановити

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"Факту порушення повітряного простору України з території білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода", – зазначили військові.

Нагадаємо, вдень 24 вересня у Києві і північних областях України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили заявили, що повітряна ціль перетнула державний кордон з території білорусі. Моніторингові канали повідомили, що кордон перетнув літак Як-130.

Також цю інформацію підтвердив Telegram-канал Беларускі Гаюн. Інцидент начебто стався біля села Дятлик Наровлянського району, Гомельська область.