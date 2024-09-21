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З 10 листопада почнуть працювати нові правила перетину кордону з країнами ЄС

25.09.2024 / 14:21
З 10 листопада на території Європейського Союзу почне працювати нова IT-система EES (Entry-Exit System): процедура в’їзду до країн ЄС для українців зміниться.

Про це повідомили в Кабінеті міністрів, передає "Європейська правда".

Як відомо, нова система автоматично фіксуватиме в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони.

Таку систему запроваджують, щоб спростити перетин кордону, посилити безпеку за допомогою біометричних документів та запобігти використанню фальшивих документів. Також це має допомогти у протидії нелегальній міграції.

Ця система одноразово фіксуватиме відбитки пальців та фото обличчя людей, які перетинають кордон, та зберігатиме їх три роки: штампи у паспорті вже не будуть потрібні.

Реєстрація відбуватиметься автоматично через термінали самообслуговування.

Тому, коли людина буде виїжджати за кордон, прикордонники насамперед братимуть біометричні дані, а якщо людина відмовиться надавати їх – їй відмовлять у перетині.

Далі при кожному наступному перетині кордону потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування.

В уряді також наголосили, що нові правила перетину кордону не означають скасування безвізового режиму.

Нагадаємо, нещодавно речниця Європейської комісії проінформувала, що до весни 2025 року у ЄС планують ввести в дію систему EES і ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), що призведе до обов’язку подорожувальників з безвізових країн платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.

Як відомо, Євросоюз ще у 2016 році ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду до ЄС. У 2018 році Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, яка отримала назву ETIAS.

Терміни запуску системи кілька разів переносили, у тому числі через потребу у додатковому фінансуванні та у технічному законодавстві, яке зрештою ухвалили лише у 2021 році. Тоді в Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дати знову, знову і знову доводилось перенести.

Нова схема передбачає, що після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі.

Євросоюз
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