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Міноборони буде призначати керівників на свої підприємства на конкурсних засадах

25.09.2024 / 12:16
Міністерство оборони поновлює призначення керівників своїх підприємств на конкурсних засадах.

Про це повідомляє Міноборони, передають Українські Новини.

"Кандидатів на посади керівників підприємств, управління яких здійснює Міноборони, віднині визначатиме спеціалізована робоча група. Це дасть змогу залучати професійних менеджерів та якісніше задовольняти потреби Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що робоча група з відбору вже розпочала роботу.

Рішення Міноборони стосуватиметься виключно підприємств у оперативному підпорядкуванні оборонного відомства та має на меті забезпечення прозорого визначення претендентів на керівні посади.

Робоча група визначатиме та затверджуватиме критерії оцінювання кандидатів на ці посади для кожного підприємства окремо, відбір кандидатів відбуватиметься на засадах прозорості критеріїв оцінювання та вимог до посади, відкритості оголошень про конкурс.

Передбачається також залучення професійної рекрутингової компанії до процедури відбору та запрошення представників міжнародних організацій, дипломатичних установ, експертного середовища до участі в засіданнях робочої групи з відбору.

Очікується, що рішення сприятиме довірі громадянського суспільства та партнерів до рішень Міноборони як ефективного власника держпідприємств.

Міноборони
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