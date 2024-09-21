Міноборони буде призначати керівників на свої підприємства на конкурсних засадах

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18:30
TikTok блокує акаунти російських ЗМІ
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13:19
Генсек ООН: Настав час для встановлення справедливого миру в Україні
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11:14
Bloomberg: Союзники України обговорюють можливість зв’язатися з путіним
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10:12
Байден: Ми не можемо втомлюватися від нашої підтримки України
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09:10
Ердоган наголосив на важливості дипломатії і діалогу у гарантуванні територіальної цілісності та суверенітету України
- 18:30
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16:25
У парламенті тривають дискусії щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби
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11:14
Експерт: Інвестори не відчувають, що ВДЕ є пріоритетом на стратегічному державному рівні
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10:12
Блінкен: На відновлення енергетичної інфраструктури України партнери зібрали понад $4 мільярди
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09:10
Умєров: Вже цього року ми будемо в кілька разів більше виробляти дронів, ніж рф
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16:25
Ключовим елементом підтримки України має стати резерв дизельного пального, який вже почали закуповувати у ЄС, - ЗМІ
- 16:25
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Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.
Перманент губ искусство создания совершенного образа18.09.2024 / 02:52Перманент губ - это одна из самых востребованных процедур в индустрии красоты, позволяющая создать идеальный контур и насыщенный цвет губ без ежедневного использования косметики. Этот метод перманентного макияжа не только подчеркивает природную красоту, но и помогает скорректировать форму, визуально увеличить объем и сделать цвет более выразительным и стойким.Последние новости рубрики
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