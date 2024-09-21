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Зеленський: росія використовує китайські супутники для фотографування українських атомних електростанції

25.09.2024 / 16:25
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія, ймовірно, готується до можливих атак на українські атомні електростанції, використовуючи китайські супутники для їх фотографування.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

"Остання інформація полягає в тому, що росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах.. І з нашого досвіду, якщо росія фотографує певні об'єкти, то є загроза ударів по ядерних об'єктах", - сказав Зеленський.

Проте президент не уточнив, чи китайські супутники є комерційними, чи перебувають під контролем китайського уряду.

Він зазначив, що надасть інформацію, яка є в України, лідерам на Генеральній Асамблеї цього тижня.

ABC News повідомляє, що посольство Китаю у Вашингтоні не надало коментарів щодо цієї ситуації.

Зеленський
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