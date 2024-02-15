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Умєров і Сирський провели розмову з головнокомандувачем сил НАТО в Європі генералом Каволі

24.02.2024 / 10:10
Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

"Поінформував колегу про обстановку на фронті та першочергові потреби Збройних Сил України. Також обговорили аспекти посилення складових протиповітряної оборони України", - написав Сирський у своєму Телеграм-каналі в ніч на 24 лютого.

"Подякував генералу Каволі особисто й усім партнерам із країн-членів НАТО за допомогу та активну взаємодію у справі звільнення української землі від російських окупантів", - додав Головком.

Умєров, Сирський, Каволі
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