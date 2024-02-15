Умєров і Сирський провели розмову з головнокомандувачем сил НАТО в Європі генералом Каволі

"Поінформував колегу про обстановку на фронті та першочергові потреби Збройних Сил України. Також обговорили аспекти посилення складових протиповітряної оборони України", - написав Сирський у своєму Телеграм-каналі в ніч на 24 лютого.

"Подякував генералу Каволі особисто й усім партнерам із країн-членів НАТО за допомогу та активну взаємодію у справі звільнення української землі від російських окупантів", - додав Головком.