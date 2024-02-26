Єрмак: Лише запрошення України до членства в НАТО дасть світу реальні шанси відновити безпеку

Андрій Єрмак наголосив, що "тільки запрошення для України буде дійсно сильним рішенням ювілейного саміту Альянсу".

Він нагадав, що для просування цього питання було, зокрема, створено Міжнародну робочу групу з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої є Андрій Єрмак та екс-генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Єрмак зазначив, що для українців аргументи, що вступ України до НАТО може призвести до ще більшої ескалації, виглядають дивно, оскільки наша країна вже два роки живе в умовах жахливої повномасштабної війни.

"Ненадання Україні запрошення на Вашингтонському саміті, ми вважаємо, дійсно може дати поштовх новій ескалації - на Близькому Сході, в інших регіонах нашої планети. Тільки запрошення і справжні конкретні кроки до повноцінного членства України дадуть реальні шанси світу, Європі повернутися до безпеки", - наголосив він.

Борис Джонсон, який увійшов до складу зазначеної робочої групи, також висловив переконання, що на саміті НАТО влітку цього року Україна має отримати запрошення розпочати переговори про членство в Альянсі.

"І потрібно перестати використовувати аргумент про ескалацію. Шлях запобігти ескалації - це дати набагато більше для захисту України", - наголосив колишній прем'єр-міністр Великої Британії.