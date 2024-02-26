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Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
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Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових

26.02.2024 / 09:10
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
На війні України проти росії загинули 31 тисяча українських військових. Кожна втрата українця є великою трагедією для України.

Про це заявив президент Володимр Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

За словами президента, кожна втрата українця у війні проти росії є великою трагедією для України.

"Кожна людина - це великі втрати для нас. 31 тисяча українських військових загинула у цій війні. Не 300 тисяч, чи 150 тисяч, як бреше путін. Але кожна втрата - це велика втрата для нас. росіяни - загинуло 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в рф - до 500 в сумі з пораненими. Українців - 31 тисяча. Я не скажу скільки поранених, бо росія знатиме, скільки пішло з поля бою", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що в Україні є безвісти загиблі, однак це число не буде озвучено.

"Минулі обміни показали, що повернулися живими кілька хлопців, які були зниклі. Ми не знаємо, скільки вони вбили цивільних (на окупованих територіях - ред.). Ми дізнаємось це, коли покінчимо з росією", - розповів він.

Зеленський
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