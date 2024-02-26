Малюк: рф не використовує Кримський міст для військової логістики

"Кримський міст ворог не відновив повноцінно, і наразі він не використовується для ворожої логістики, а саме для переміщення зброї, засобів ураження", - сказав глава СБУ на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який відбувається у неділю.

Малюк уточнив, що "все це вони тягнуть за рахунок поромних переправ".