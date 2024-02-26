Войти | Зарегистрироваться
00:59

вторник,
27 февраля
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Малюк: рф не використовує Кримський міст для військової логістики

26.02.2024 / 10:12
рф не використовує Кримський міст для військової логістики, оскільки повністю його не відновлено, повідомив голова СБУ Василь Малюк.

"Кримський міст ворог не відновив повноцінно, і наразі він не використовується для ворожої логістики, а саме для переміщення зброї, засобів ураження", - сказав глава СБУ на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який відбувається у неділю.

Малюк уточнив, що "все це вони тягнуть за рахунок поромних переправ".

СБУ, Малюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 февраля
26 февраля
25 февраля
24 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.