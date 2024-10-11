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Малюк: У 2024 році 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів

23.10.2024 / 12:16
У 2024 році 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.

"У 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовця МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів", - йдеться у повідомленні.

Так, серед іншого, СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

Зокрема, у Харківській області:

Нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тис. доларів.

Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

На Рівненщині:

Викрито ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації. За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності.

У такий спосіб посадовці отримали понад 350 тис. доларів "прибутку".

У Миколаєві:

Викрито очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тис. доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі. Щоб приховати ці статки посадовиця "переписала" більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.

На Закарпатті:

Викрито голову обласної МСЕК і трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми.

Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

СБУ, Малюк, МСЕК
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