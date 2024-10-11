Зеленський: росія побоюється жорсткої реакції Китаю на залучення військових із КНДР

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

"Щодо КНДР. В рф так обережно із цією тематикою носяться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо на сполох, тому що ми знаємо, що для нас це ризики", - наголосив голова держави.

За його словами, від Південної Кореї "були дуже прямі наголоси", що Північна Корея допомагає росіянам і снарядами, і зброєю, і військовими.

"Мені здається, від них я бачив відкритий цей сигнал", - додав президент.

Він додав, що Україна має "нормальний діалог" із Південною Кореєю.

"В принципі вони нас підтримують. У них є відповідний, скажімо так, статус конституційний. Вони обмежені в деяких речах. Але, тим не менш, точно працюємо, і вони точно допомагають", - резюмував Зеленський.