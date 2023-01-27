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Мета керівника СБУ Малюка – очистка служби від російських агентів, - експерт

28.01.2023 / 13:34
Під керівництвом голови СБУ Василя Малюка служба активно очищається від агентів Росію.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

«Управління внутрішньої безпеки СБУ накрило в Запоріжжі працівника служби, який шпигував на росіян і збирав дані на колег. При цьому пам’ятаю, що зовсім недавно схожа історія була у прифронтовому Харкові – теж працівниця збирала дані про співробітників, і теж викрита самими спецслужбістами», - відзначив Голобуцький.

На думку політолога, один з основних викликів, з яким стикнувся  призначений літом керівник СБУ Малюк – очистити Службу від прямих агентів Кремля. «Почали з обласних керівників – Кулініч (Крим), Дудін (Харків). Зараз працюють на ланку нижче і, в основному, у прифронтових регіонах, які найбільше цікавлять Кремль», - підкреслив експерт.

Голобуцький переконаний, що для перетворення спецслужби в «український Моссад» слід продовжувати її самоочищення.

«Ні підрив Кримського Мосту, ні вибухи на аеродромі  в Енгельсі та інша бавовна в Росії були б неможливими, якби у Службі залишились російські агенти на керівних посадах. Тому очищення від зрадників, і нова бавовна в Росії – речі взаємозалежні. А  викриття шпигунів середньої ланки у прифронтових регіонах – питання виживання наших бійців», - резюмує політолог.

Нагадаємо раніше, голова СБУ Василь Малюк заявив, що одним із важливих напрямів роботи СБУ є й очищення спецслужби від «кротів» і зрадників.

СБУ, Малюк, Голобуцький
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