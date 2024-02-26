Зеленський заявив про позитивні відчуття щодо надання Україні далекобійної зброї

Про це він сказав на пресконфренції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо Атакамсів , 300 кілометрів. Ви розумієте, для чого нам це потрібно. Я не хотів би говорити про деталі, але ми розуміємо для чого. І росія розуміє, що ми будемо з цим робити. І дійсно, ми довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів вам узагальнено, якщо можна. Я знаходжуся в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї”, - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи був почутий його запит до міжнародних партнерів щодо невідкладного надання Україні далекобійної зброї.

Нагадаємо, напередодні Президент України заявив що далекобійна зброя – це, в першу чергу, захист цивільного населення, і її дуже не вистачає Україні.