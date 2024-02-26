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Зеленський заявив про позитивні відчуття щодо надання Україні далекобійної зброї

26.02.2024 / 11:14
Президент Володимир Зеленський заявив про позитивні відчуття від відповіді міжнародних партнерів щодо надання Україні далекобійної зброї.

Про це він сказав на пресконфренції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо Атакамсів , 300 кілометрів. Ви розумієте, для чого нам це потрібно. Я не хотів би говорити про деталі, але ми розуміємо для чого. І росія розуміє, що ми будемо з цим робити. І дійсно, ми довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів вам узагальнено, якщо можна. Я знаходжуся в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї”, - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи був почутий його запит до міжнародних партнерів щодо невідкладного надання Україні далекобійної зброї.

Нагадаємо, напередодні Президент України заявив що далекобійна зброя – це, в першу чергу, захист цивільного населення, і її дуже не вистачає Україні.

Зеленський
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