Войти | Зарегистрироваться
00:59

вторник,
27 февраля
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Мінветеранів: Після завершення війни до цивільного життя повернуться близько 1,5 млн ветеранів

26.02.2024 / 12:16
Міністерство у справах ветеранів прогнозує після завершення війни на повернення 1,5 млн ветеранів до цивільного життя.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язків міністра ветеранів Олександр Порхун під час форуму "Україна. Рік 2024", передають Українські Новини.

"За нашими прогнозами після перемоги ми очікуємо на повернення до цивільного життя майже 1,5 млн ветеранів. Разом з військовими повертаються їх сім’ї, а також сім’ї родин загиблих, зниклих безвісти захисників і захисниць України", – зазначив він.

За його словами, ветеранська політика потребує кардинальних змін.

"Команда Мінветеранів сповідує принцип відновлення через відновлення людей: фізично, ментально, інформаційно", – пояснив він потребу змін у ветеранській політиці.

Мінветеранів, Порхун
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 февраля
26 февраля
25 февраля
24 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.