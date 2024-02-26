Мінветеранів: Після завершення війни до цивільного життя повернуться близько 1,5 млн ветеранів

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язків міністра ветеранів Олександр Порхун під час форуму "Україна. Рік 2024", передають Українські Новини.

"За нашими прогнозами після перемоги ми очікуємо на повернення до цивільного життя майже 1,5 млн ветеранів. Разом з військовими повертаються їх сім’ї, а також сім’ї родин загиблих, зниклих безвісти захисників і захисниць України", – зазначив він.

За його словами, ветеранська політика потребує кардинальних змін.

"Команда Мінветеранів сповідує принцип відновлення через відновлення людей: фізично, ментально, інформаційно", – пояснив він потребу змін у ветеранській політиці.