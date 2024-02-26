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Ляшко: Україна будує систему реабілітації, яка включатиме в себе різнопрофільні медичні установи

26.02.2024 / 13:19
Україна будує систему реабілітації, яка включатиме в себе як багатопрофільні, так і монопрофільні медичні установи.

Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

«За два роки понад 260 тис. людей скористалися новими послугами реабілітації у сфері охорони здоров’я. Ми беремо за основу ізраїльську модель та будуємо найкращу систему реабілітації в європейському регіоні. В країні працюватимуть сучасні відділення реабілітаційної допомоги, укомплектовані мультидисциплінарними командами – це понад 250 закладів», - сказав Ляшко.

Також він зазначив, що в системі охорони здоров’я буде 6 монопрофільних реабілітаційних закладів, які спеціалізуються на лікуванні певних видів травм.

Ляшко
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