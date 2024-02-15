У Повітряних силах розповіли, скільки бойових літаків є на озброєнні у росії

Винищувачі одними з перших вторглися на територію України у 2022 році. Невіднятною частиною авіації рф вони є і досі.

російські винищувачі обстрілюють лінію фронту, скидають авіабомби на цивільні об’єкти. Проте останнім часом вони майстерно ″приземляються″ завдяки вдалим діям Збройних сил України.

За даними Генштабу, лише від початку повномасштабної війни ворог втратив понад 300 своїх літаків.

Вранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку Повітряні сили ЗСУ знищили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

19 лютого 2024-го на Східному напрямку ЗСУ збили ще два ворожі літаки. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що були уражені винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С, які атакували позиції українських військ керованими авіабомбами.

21 лютого 2024 року Повітряні сили знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Падіння ворожих винищувачів спостерігалося й у 2023 році.

Такі удари, безумовно, негативно впливають на військове становище рф, адже виготовляти сучасну авіацію не просто.

Проте, на думку експертів, говорити про суттєве зменшення кількості бойових літаків у росії зарано.

Агресор, попри санкції, щороку поповнює кількість своїх літаків. рф досі має сотні одиниць на озброєнні та може виготовляти нові літаки. Наприклад, у 2023 році до рф було поставлено чотири літаки СУ-30СМ та кілька СУ-34.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, для російських окупаційних військ 2024 рік розпочався із серйозних втрат в авіації. Дії ЗСУ роблять українське небо для окупантів небезпечним.

«За весь час повномасштабної війни в Україні Повітряні сили рф втратили 25 фронтових бомбардувальників недовинищувачів Су-34. Остання верифікація втрат датована 22 грудня 2023 року. Згідно ж з неверифікованими даними, Повітряні сили рф втратили за два роки понад 50 Су-34», — зазначив Олександр Коваленко.

На початок повномасштабного вторгнення в Україну на озброєнні рф було 110 Су-34, з яких боєздатними були менш як 100. Проте росія продовжує виробляти від 10 до 12 Су-34 на рік, тобто приблизно 1 літак на місяць.

«Якщо рф буде втрачати 2-3 Су-34 на місяць, то компенсувати їх втрати виробництвом буде неможливо, а загальна чисельність йтиме у мінус», — прокоментував експерт.

Олександр Коваленко вважає, що 2024 рік таки буде роком витіснення російської авіації з українського повітряного простору.

Цьому буде сприяти декілька факторів, серед яких постачання винищувачів F-16.