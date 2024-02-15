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Арахамія: Якщо буде допомога менша, нам треба більше мобілізувати людей

23.02.2024 / 17:57
У разі зменшення допомоги від Сполучених Штатів Америки треба буде мобілізувати більше людей.

Про це сказав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише gazeta.ua з посиланням на Главком.

"Якщо буде допомога менша, нам треба більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає і тоді вам треба менше людей. Тому що ви можете деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей", - сказав нардеп.

Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський повідомив, що Генеральний штаб Збройних сил України запропонував мобілізацію 450-500 тис. громадян.

мобілізація, Арахамія
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