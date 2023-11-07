Комітет Ради підтримав ініціативу продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена комітету, голову фракції "Слуга народу" у ВР Давида Арахамію у Telegram .

"Щойно наш комітет підтримав продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів", - написав Арахамія.

Він додав, що воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.

Для того, щоб законопроекти набули чинності, їх ще має ухвалити Верховна рада та затвердити президент Володимир Зеленський.

Голосування у парламенті, за словами нардепа Ярослава Железняка, заплановане на 8 листопада.