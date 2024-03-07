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Арахамія: Питання відстрочки від мобілізації для людей з І, ІІ та ІІІ групою інвалідності буде врегульовано

11.03.2024 / 10:12
Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що питання відстрочки від мобілізації для людей з І, ІІ та ІІІ групою інвалідності та аспірантів буде врегульовано.

Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє "зраду": питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд", - зазначив Арахамія.

Він наголосив, що наступного тижня почнеться розгляд поправок.

"Цю правку ми будемо відстоювати. Те саме стосується і аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", - наголосив Арахамія.

мобілізація, Арахамія, інваліди
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