Арахамія: Питання відстрочки від мобілізації для людей з І, ІІ та ІІІ групою інвалідності буде врегульовано

Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє "зраду": питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд", - зазначив Арахамія.

Він наголосив, що наступного тижня почнеться розгляд поправок.

"Цю правку ми будемо відстоювати. Те саме стосується і аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", - наголосив Арахамія.