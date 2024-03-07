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Костін у Вашингтоні обговорив необхідні кроки для притягнення рф до відповідальності

11.03.2024 / 09:10
Генеральний прокурор України Андрій Костін у рамках своєї робочої поїздки до Вашингтона обговорив із конгресменами США Томом Кіном, Майклом Макколом, Майком Тернером і сенатором Шелдоном Вайтгаусом кроки, необхідні для притягнення рф до відповідальності за міжнародні злочини.

"Обговорили спільні подальші кроки, необхідні щоб зупинити росію та притягнути агресора до відповідальності. Андрій Костін наголосив, що ухвалення законопроєкту HR 815, який передбачає фінансову допомогу Україні, є життєво необхідним кроком для припинення варварства рф", - повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі.

Також Костін висловив подяку конгресменам за підтримку, яку США надають у боротьбі України за суверенітет і територіальну цілісність.

"Україна б'ється за свободу і демократію, незважаючи на безпрецедентну жорстокість з боку ворога, який уже вчинив понад 123 000 військових злочинів. Кожен день зволікання коштує людських життів. Ми не повинні допустити, щоб безкарність і право сили стали основою світового порядку ХХІ століття", - наголосив Костін під час зустрічі з конгресменом Томом Кіном.

Під час зустрічі з конгресменом Майклом Макколом генпрокурор зазначив, що в Україні високо оцінюють спільну ініціативу "Запропонований план перемоги в Україні" Комітету в закордонних справах, Комітету зі збройних сил, а також Постійного спеціального комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США.

Костін додав, що цей план "містить усі ключові елементи як для перемоги на полі бою, так і для перемоги справедливості".

Крім цього, він обговорив із конгресменом Майком Тернером зміцнення обороноздатності України. Під час зустрічі із сенатором Шелдоном Вайтгаусом сторони обговорили розбудову мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини рф.

"Андрій Костін наголосив, що розробка законопроєкту REPO (про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців) - це рішучий крок на шляху до того, щоб змусити рф заплатити за скоєні злочини і забезпечити відновлення України", - зазначають у пресслужбі.

Генпрокурор, Костін
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