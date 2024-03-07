ЦПД: росіяни розпочали нову кампанію з дезінформації щодо поховань українських військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

Як розповіли у Центрі, російські Telegram-канали поширюють відеозапис, який нібито знято на кладовищі в Одесі. За словами пропагандистів, на вказаному цвинтарі ховають українських військових, органи яких буцімто вилучили для подальшого продажу.

Першоджерелом є TikTok-акаунт, який наразі вже видалено. Через специфіку запису, точну адресу та дату зйомки неможливо встановити.

"Водночас таблички на могилах у відео підписані російською мовою, тоді як зараз підписи робляться виключно українською, що також вказує на давність зйомки", - зазначили в РНБО.

Крім того, спільно з колегами СБУ в Центрі встановили, що подібні кадри поширюються щонайменше з 2015 року. Ворожа пропаганда використовує ці відеозаписи для проведення інформаційної кампанії під назвою "Чорна трансплантологія".