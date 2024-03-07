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Малюська: Законопроект про мобілізацію засуджених може бути зареєстрований у Раді вже наступного тижня

10.03.2024 / 13:15
Законопроект про мобілізацію засуджених може бути зареєстрований у Верховній Раді наступного тижня.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що на наступному тижні він ( законопроєкт щодо мобілізації засуджених - ред.) буде зареєстрований, і на найближчому засіданні сесійному Ради він буде голосуватися в першому читанні. І в другому так само, я очікую, що це точно весна, не пізніше…», - сказав Малюська.

Він розповів, що «є дуже багато - тисячі ув’язнених і засуджених, які готові стати військовослужбовцями і стати повноправними членами Сил оборони України і захищати Україну».

«Але ми зайшли в досить дальні дискусії з військовими. Власне, чому законопроект до цього часу не зареєстрований? Тому що ми хотіли, щоб позиція була вже однозначно погоджена і уряду, і депутатів, які брали участь в обговоренні, і Збройних сил, щоб ми не переносили дискусію з приводу мобілізації засуджених у стіни парламенту – тривалу і детальну. А це вже була б заздалегідь погоджена позиція, де більшість депутатів змогли б погодитися і розуміти, що це вже є напрацьований детальний механізм, де немає великих суперечок із військовими», - сказав Малюська.

За його словами, військові попросили, щоб із законопроекту виключили можливість мобілізовувати тих ув’язнених і засуджених, які порушували військову дисципліну, та вчиняли злочини, пов’язані з виконанням свого військового обов’язку.

«Вони таких громадян, які неналежно виконували військовий обов’язок, повертати до лав Збройних сил не хочуть… Так само вони не хочуть бачити всіх, хто вчиняв злочини проти державності», - додав міністр юстиції.

Тому, зауважив він, «такі категорії, напевно що під мобілізацію не потраплять».

«Але знову ж таки, остання крапка буде поставлена парламентом. Ми їм покажемо узгоджену позицію з Силами оборони і покажемо приблизну статистику готовності, що дасть ухвалення такого законопроекту. Я не очікую затягування розгляду в парламенті цього законопроекту, тому що поки я не зустрічав жодного політика, депутата чи керівника Збройних сил, який був би активно проти чи заперечував проти такого механізму. Факт, що не всі командири військові готові брати засуджених та ув’язнених до себе. Частина готова, частина - ні. Але, знову ж таки, ми не будемо і не плануємо нікому нав’язувати таких мобілізованих військовослужбовців. Швидше за все, це будуть окремі загони. Але в будь-якому випадку, лише командири, які розуміють, з ким матимуть справу, як з цим працювати, отримають відповідні підрозділи…», - пояснив міністр юстиції.

мобілізація, Малюськав
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