Інформація про звільнення Костіна з посади Генпрокурора досі перебуває на рівні пліток, - ЗМІ

Про це УНН повідомили одразу декілька джерел, наближених до Офісу Президента.

"Силовий блок країни безумовно потребує змін, саме тому, час від часу, зʼявляються плітки про звільнення Генпрокурора, очільників МВС та СБУ. Але остаточних рішень немає", - каже один із співрозмовників видання.

Сам Костін також не поспішає залишити свій пост. Натомість деякі претенденти на крісло Генпрокурора вже почали свої піар-кампанії, де намагаються збити основних конкурентів.

Насправді, серед найбільш реальних кандидатур - три людини: діючий перший заступник Генпрокурора Олексій Хоменко, заступник Генпрокурора Дмитро Вербицький та очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, колишній очільник столичної прокуратури. Останній своє призначення Генпрокурором публічно заперечує, жодних розмов про це, мовляв, не було.

Найбільш вірогідним кандидатом називали також Павла Кириленка, прокурора в минулому, а наразі діючого голову АМКУ. Проте журналістські розслідування щодо майна чиновника, ймовірно, сприятимуть тому, що він "зійде з цього забігу" достроково.

Що стосується Артема Ситника та Олексія Симоненка, які також згадуються в контексті претендентів, то їх кандидатури малоймовірні. Ситник досі в офіційному реєстрі корупціонерів, а Симоненко звільнений з Офісу Генпрокурора зі шлейфом скандалу.

"Симоненко важко переживав своє звільнення і, вочевидь, зараз побачив для себе шанс на повернення. У нього хороші стосунки з діючим заступником Костіна – Вербицьким. Подейкують, що під час спілкувань у них іноді народжуються ідеї інформаційних війн проти інших претендентів. Проте, ще ніхто нікуди не йде, Костін на місці і займається своєю буденною роботою, а його місце вже ділять претенденти. На жаль, з високими посадами так завжди", - каже співрозмовник агентства.