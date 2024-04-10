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Мельничук: Кабмін припинив угоду з урядом білорусі про співробітництво прикордонних областей

10.04.2024 / 12:16
Кабінет Міністрів припинив дію угоди з урядом білорусі про співробітництво прикордонних областей.

Про це представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Припинено у звʼязку з докорінною зміною обставин дію Угоди між Урядом України та Урядом республіки білорусь про співробітництво прикордонних областей України та республіки білорусь, вчиненої 12.05.1997 у м. Києві", – написав він.

Також Кабмін припинив дію угоди з урядом білорусі про міжрегіональне та прикордонне співробітництво між Україною та республікою білорусь, вчиненої 22 травня 2013 року у Києві.

Мельничук
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