Войти | Зарегистрироваться
16:08

четверг,
11 апреля
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Юсов: росіяни шукають нових робітників на захоплену ЗАЕС у соціальних мережах

10.04.2024 / 11:14
росіянам на захопленій Запорізькій АЕС не вистачає співробітників, тому нових робітників вони шукають у соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За його словами, на Запорізькій АЕС є українські співробітники, які не підписали нові контракти з окупантами. Юсов підкреслив, що росіяни намагаються їх схиляти до співпраці. За словами представника розвідки, таких працівників чимало.

Також Юсов повідомив, що кількість персоналу на ЗАЕС скоротилася, тому окупанти шукають нові кадри на території рф.

"Уявіть собі, на ядерний об'єкт (шукають - ред.) через соцмережі та оголошення в Telegram", - сказав представник розвідки.

Він уточнив, що професійний рівень для нових робітників значно знизили. І це також створює додаткові загрози для роботи Запорізької АЕС.

ЗАЕС, ЮсовГУР
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 апреля
10 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.