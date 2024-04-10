Психологиня Наталія Холоденко зібрала 4 мільйони гривень для ЗСУ

Відома українська психологиня Наталія Холоденко за час повномасштабного вторгнення зібрала понад 4 мільйони гривень для українських захисників, а цього тижня буквально за добу вдалося акумулювати півмільйона на актуальні потреби Сил оборони України. Про це пише Gazeta.UA.

Всі акумульовані кошти були направлені на найнеобхідніші речі для українських захисників, щоб забезпечити для них мінімальний, але все-таки комфорт на фронті.

«Ми використовуємо ці кошти, щоб надсилати на фронт автомобілі, сотнями та тисячами одиниць у кожній партії відправки постійно купуємо бронежилети, шоломи, рації, термобілизну, шкарпетки, берці, комплекти форми, спальні мішки, щоб забезпечити мінімальний комфорт солдатам у складних польових умовах» - відзначено у пості.

Крім того, кошти були використані для закупівлі дорогої техніки, яка безпосередньо необхідна у бойових діях - радіостанції Motorola з шифруванням, засоби РЕБ, тепловізори та дрони.

Наталія Холоденко також розповіла про участь у допомозі українським сиротам, які зараз находяться у Туреччині. Для них психологиня також організувала збір і змогла акумулювати більше півмільйона гривень.

«Наша допомога не обмежується лише потребами фронту. За вашої участі ми зібрали півмільйона гривень, які дали змогу закрити потреби українських сиріт у Туреччині у стоматологічному лікуванні, а також залучити професійних логопедів. Це теж наша спільна перемога, але вже на мирному фронті, де життя кожної дитини, яка перебуває під опікою української громади, має велику цінність і значення для чуйних сердець наших земляків» - відзначено у пості.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в рамках благодійного проєкту «Дитинство без війни», відома українська психологиня Наталія Холоденко відвідала дітей-сиріт, що перебувають у Туреччині.