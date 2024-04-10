Психологиня Наталія Холоденко зібрала 4 мільйони гривень для ЗСУ

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Транзит української сільгосппродукції через Польщу з 1 квітня практично припиниться26.03.2024 / 09:10Последние новости рубрики
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Байден може взяти участь у конференції високого рівня з питань миру в Україні, - ЗМІ
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Столтенберг: Україна просто не може чекати. Їй потрібна протиповітряна оборона, боєприпаси і допомога. Негайно
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МО Британії: рф хоче набрати за контрактом 400 тис. військових у 2024 році
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Бербок: Наразі немає дипломатичних засобів змусити путіна припинити війну в Україні
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Боррель: Війна в Європі – не фантазія
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У податковій надали роз’яснення щодо звільнення від податку мобілізованих ФОПів
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НБУ та ЄБРР співпрацюватимуть для підтримки фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів війни в Україні
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НКРЕКП: Прийнято рішення підвищити привабливість українських газосховищ для європейських замовників
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В рамках програми"єОселя" видано пільгових іпотечних кредитів на загальну суму майже 13,6 млрд гривень
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Експерти: Кількість продажів на вторинному ринку житла за останні місяці значно просіла
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Туры в Грецию по самым ярким островам03.04.2024 / 00:46Представьте себя на золотом пляже, где морские волны ласкают берег, а история дышит в вашу шею своим тысячелетним дыханием. Добро пожаловать в Грецию – страну, где мифы оживают, а кулинарные традиции заставляют сердце биться чаще. От величественных Афин до волшебных островов – каждый уголок этой страны наполнен чудесами, ждущими быть открытыми. Погрузимся в туры, которые оставят в вашей душе след навсегда.Последние новости рубрики
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iPhone 13, 14 или 15 Про Макс: что купить в 2024 году17.02.2024 / 03:32В актуальную линейку входят iPhone 13, 14, 15 Про Макс, различия между которыми на первый взгляд кажутся несущественными. И что в итоге выбрать? Стоит ли купить iPhone 15 Про Макс или лучше взять версии 14 либо 13, ведь они все еще хороши, а стоят дешевле? В данной статье и разберемся в этом вопросе. Обсудим дизайн, различия в дисплее, камерах, производительности моделей. И поговорим о том, что же купить в 2024 году, чтобы потом не жалеть.Последние новости рубрики
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Урядова команда розробила інструкцію щодо встановлення двоетапної автентифікації для деяких месенджерів
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Мінцифри: Українські хакери призупинили роботу критично важливих російських об'єктів
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Федоров: За пів року Україна наздогнала росію за кількістю дронів
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Укрзалізниця: Загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці15.03.2024 / 16:25
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