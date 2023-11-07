Николай Тищенко посетил детский турнир по дзюдо в Одессе: Юный участник Никита верит в победу так сильно, как и президент Зеленский

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:23
ЄК: На війні в Україні росія вже втратила половину свого військового обладнання
-
14:21
США допоможуть Вірменії у реформуванні її армії
-
13:19
Боррель: Попри в значні трати на війні в Україні, росія може пожертвувати ще більшою кількістю людей
-
09:10
США та ЄС не обговорюють з Україною можливі мирні переговори з рф, - ЗМІ
-
17:27
Newsweek: США створюють ядерну зброю, яка у 24 рази потужніша за бомбу, скинуту на Хіросіму
- 15:23
-
Популярное в рубрике
Анатолий Шкрибляк: особое внимание уделяется инновационности и качеству строительства31.10.2023 / 20:58Компания Budhouse Group хорошо известна в мире коммерческого строительства, ведь она является одной из самых успешных на территории Украины. Президент организации Анатолий Шкрибляк является идейным вдохновителем компании, ведь из года в год отмечается успешное введение в эксплуатацию множества проектов. Все они становятся изюминками своих городов, привлекая внимание всех ценителей шопинга и качественного отдыха в приятных условиях.Последние новости рубрики
-
16:25
Рolitico: Наступного року Україна може опинитися у складному фінансовому становищі
-
12:16
Тараненко: Збільшення тарифів на електроенергію викличе здорожчання хлібобулочної продукції
-
10:12
В Україні змінилися умови митного контролю та оформлення вантажів
-
13:15
Гетманцев: Бюджет-2024 до другого читання значно покращили
-
10:12
У жовтні Україна експортувала агропродукції на 15% більше вересневого показника
- 16:25
-
-
Популярное в рубрике
Брендовые рюкзаки для мужчины: какие бывают и в чем особенности?25.10.2023 / 17:14Если классические сумки-дипломаты - аксессуар, которым в повседневной жизни пользуется весьма ограниченный круг мужчин, то рюкзак того или иного типа - вещь, которая может потребоваться каждому, независимо от возраста и статуса. К счастью, современные брендовые рюкзаки бывают разных видов, потому каждый может подобрать вариант по своим потребностям.
Важливі критерії при вибору кондиціонера23.10.2023 / 00:25Кліматичні умови у сучасних містах можуть бути дуже змінливими, і іноді літо буває спекотним і душним. У таких випадках кондиціонер стає справжнім порятунком від спеки і дискомфорту. Але як вибрати правильний кондиціонер для свого будинку або офісу? У цій статті ми розглянемо основні критерії вибору, які допоможуть вам зробити правильний вибір і купити кондиціонер у Києві.Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
-