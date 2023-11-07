Николай Тищенко посетил детский турнир по дзюдо в Одессе: Юный участник Никита верит в победу так сильно, как и президент Зеленский

Николай Тищенко отметил патриотический дух юных спортсменов.

«При всех стараниях рашистов даже маленькие украинцы понимают важность единства, веры в победу и соборности. К примеру, 6-летний Никита перед своим выходом на татами твердо заявил: «Дядя Вова Зеленский, я верю в нашу победу, так же, как и Вы». Вот такие маленькие украинцы со взрослыми мыслями», - поделился своими эмоциями народный депутат.

Напомним, что 30 октября американский журнал TIME вышел в печать с обложкой, на которой изображен президент Владимир Зеленский, и заголовком с его слов: «Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто». Народный депутат подчеркнул, что «подрастающее поколение спортсменов искренне поддерживает Президента Украины и верит в нашу победу так, как и Президент».

Николай Тищенко поблагодарил президента Одесской областной федерации дзюдо, председателя ОО «Нацресурс» в Одесской области, Леонида Раскина, за патриотическое воспитание молодежи и их выдающиеся спортивные достижения.

«Верим в победу все как один!», - твердо заявил народный депутат.