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Залужний пише дисертацію на спеціальну тему, засекречену через державну таємницю

07.11.2023 / 17:27
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готує до захисту в "Одеській юридичній академії" дисертацію. Тема дисертації - на спеціальну тему, засекречену через державну таємницю.

Про це свідчать дані NAQA.Svr - інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

І дисертація, і анотація до неї становлять державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.

Утім, за ключовими словами відомо, що тема роботи Залужного пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

Публікації Залужного за темою дисертації також присвячені питанням військово-дисциплінарного законодавства. У роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби.

Відомо, що Головнокомандувач ЗСУ неодноразово приходив на заходи Академії, наприклад з нагоди випуску її студентів.

Залужний
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