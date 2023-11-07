У МОЗ розповіли, скільки українців щороку хворіють на інфекційні захворювання

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

Найпоширенішими хворобами є грип та гострі респіраторні інфекції — це 98% всіх інфекційних хвороб.

Пік зростання показників зазвичай випадає на 40 тиждень року, тобто початок жовтня. У МОЗ наголошують, важливо попередити тяжкий перебіг захворювань. Там кажуть, вакцинація – найкращий варіант.

«Щорічна вакцинація є найдієвішою профілактикою грипу», – наголошують у МОЗ.

Щеплення від грипу є лише рекомендованою процедурою, тому не входить до переліку безоплатних. У Міністерстві також нагадують про вакцину від Covid-19, її можна поєднувати з щепленням проти грипу.