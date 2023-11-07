Юсов: окупанти накопичили приблизно 800 ракет, які можуть використовувати для ударів по України

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Загалом накопичено ресурсів понад 800 високоточних ракет, на місяць вони близько сотні різної номенклатури можуть виробляти. Оскільки в останні кілька місяців фактично вони використовували комбіновані удари, де ракетна компонента була меншою - більше акцент на безпілотні літальні апарати, то так... ворог накопичив відповідні резерви, і це означає, що, ймовірно, з початком холодів, саме цей період, пов'язаний із великими навантаженнями на енергосистему, терористичні атаки російського агресора можуть - існує такий ризик - можуть бути відновлені", - сказав Юсов в ефірі телемарафону у вівторок.

Він зазначив, що українські сили безпеки та оборони готуються до такого розвитку подій.

За словами представника ГУР, накопичені ворогами запаси ракет значно нижчі, ніж були на початок повномасштабного вторгнення рф в Україну, у зв'язку з чим очікується зміна тактики завдання ударів противником.

"Минулого року ворог мав значно більше запасів ракетних озброєнь. І незважаючи на те, що виробництво там триває, до показників минулої зими та повномасштабного вторгнення вони не можуть повернутися. Тому так, як бездумно і масово використовував ракетні удари ворог минулого разу... зараз, очевидно, є корегувальні тактики, й ми побачимо певні зміни", - сказав Юсов.