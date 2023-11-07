Зеленський переніс свій візит до Ізраїлю, - ЗМІ

Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на ізраїльські дипломатичні джерела.

Візит мав відбутися 7 листопада. Тепер його переносять на невизначений термін.

"Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами", — розповіло одне із дипломатичних джерел 5 листопада.

Раніше в ЗМІ писали, що президент України планував візит до Ізраїлю на знак солідарності, але йому нібито відмовили.