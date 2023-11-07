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Удар України по заводу "Залив" у Криму може змусити рф передислокувати свій флот ще далі від лінії фронту

08.11.2023 / 16:25
Найбільш далекобійний удар України, який прийшовся по суднобудівному заводу "Залив" в окупованому Криму внаслідок якого було пошкоджено корабель "Аскольд", може змусити рф передислокувати свій флот ще далі від лінії фронту.

Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки.

За повідомленням розвідки, даний інцидент стався на сході Криму значно далі, ніж більшість попередніх далекобійних ударів завданих Україною.

"Здатність України завдати шкоди кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить росію розглянути можливість передислокації далі від лінії фронту, затримуючи поставку нових суден", - зазначається в повідомленні.

У розвідці додали, що судно-ракетоносій "Аскольд" було спущене на воду у 2021 році, та не входило до складу вмф росії.

Нагадаємо, 4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили військово-морське судно.

ракети
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