Українським водіям нагадали про зміни у ПДР щодо паркування

Зокрема, запровадили заборону зупинки на автомагістралях та дорогах для автомобілів. Про це нагадує NV.

Відтепер зупинка дозволена лише за наявності знаків з чітко визначеного переліку, зупинка поза межами спеціальних зон забороняється.

У змінах до ПДР уточнено маркування для зон, де можна зупинятися на автомагістралях.

Йдеться про наступні дорожні знаки:

5.42.1 - "Місце для стоянки";

- "Місце для стоянки"; 5.42.2 - "Місце для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів";

- "Місце для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів"; 5.42.3 - "Місце для стоянки вантажного автомобіля, фургонів тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження";

- "Місце для стоянки вантажного автомобіля, фургонів тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження"; 5.43 - "Зона стоянки";

- "Зона стоянки"; 6.15 - "Місце відпочинку".

Якщо на певній ділянці дороги немає відповідного знака про дозвіл на стоянку, водію заборонено робити там зупинку.

Ця зміна набула чинності з 25 жовтня 2023 року.