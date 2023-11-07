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Українським водіям нагадали про зміни у ПДР щодо паркування

08.11.2023 / 17:27
Восени уряд України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни зумовлені необхідністю наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Зокрема, запровадили заборону зупинки на автомагістралях та дорогах для автомобілів. Про це нагадує NV.

Відтепер зупинка дозволена лише за наявності знаків з чітко визначеного переліку, зупинка поза межами спеціальних зон забороняється.

У змінах до ПДР уточнено маркування для зон, де можна зупинятися на автомагістралях.

Йдеться про наступні дорожні знаки:

  • 5.42.1 - "Місце для стоянки";
  • 5.42.2 - "Місце для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів";
  • 5.42.3 - "Місце для стоянки вантажного автомобіля, фургонів тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження";
  • 5.43 - "Зона стоянки";
  • 6.15 - "Місце відпочинку".

Якщо на певній ділянці дороги немає відповідного знака про дозвіл на стоянку, водію заборонено робити там зупинку.

Ця зміна набула чинності з 25 жовтня 2023 року.

ПДР, зупинка
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