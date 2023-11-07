Шмигаль: Ми посилюємо активну та пасивну оборону енергооб’єктів

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Експерт: В росії не залишилося інженерів, які можуть електроніку 1980-х років інтегрувати в бортові комп’ютери своїх ракет
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Президент Азербайджану пообіцяв більш не воювати з Вірменією
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Кілька держав ЄС привітали рекомендацію Єврокомісії почати з Україною перемовини про членство
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Німеччина призупиняє участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі
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путін їде в Казахстан для "розвитку відносин"
- 18:30
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Анатолий Шкрибляк: особое внимание уделяется инновационности и качеству строительства31.10.2023 / 20:58Компания Budhouse Group хорошо известна в мире коммерческого строительства, ведь она является одной из самых успешных на территории Украины. Президент организации Анатолий Шкрибляк является идейным вдохновителем компании, ведь из года в год отмечается успешное введение в эксплуатацию множества проектов. Все они становятся изюминками своих городов, привлекая внимание всех ценителей шопинга и качественного отдыха в приятных условиях.Последние новости рубрики
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09:10
Кулеба запропонував колегам з G7 нарощувати обсяги спільного виробництва зброї
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Шмигаль: Ми переводимо експериментальний проєкт єПідприємець на постійну основу
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11:14
Конгрес США закликають виділити майже 12 млрд доларів на фінансування допомоги Україні
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Мінекономіки: Уряд ухвалив зміни до Порядку надання мікрогрантів на власний бізнес
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Рolitico: Наступного року Україна може опинитися у складному фінансовому становищі
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Брендовые рюкзаки для мужчины: какие бывают и в чем особенности?25.10.2023 / 17:14Если классические сумки-дипломаты - аксессуар, которым в повседневной жизни пользуется весьма ограниченный круг мужчин, то рюкзак того или иного типа - вещь, которая может потребоваться каждому, независимо от возраста и статуса. К счастью, современные брендовые рюкзаки бывают разных видов, потому каждый может подобрать вариант по своим потребностям.
Важливі критерії при вибору кондиціонера23.10.2023 / 00:25Кліматичні умови у сучасних містах можуть бути дуже змінливими, і іноді літо буває спекотним і душним. У таких випадках кондиціонер стає справжнім порятунком від спеки і дискомфорту. Але як вибрати правильний кондиціонер для свого будинку або офісу? У цій статті ми розглянемо основні критерії вибору, які допоможуть вам зробити правильний вибір і купити кондиціонер у Києві.Последние новости рубрики
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