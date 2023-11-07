Шмигаль: Ми посилюємо активну та пасивну оборону енергооб’єктів

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду України 7 листопада.

«Ми поступово наближаємося до зими, і з кожним днем зростають ризики російського енергетичного терору. Тому ми готуємося до усіх сценаріїв, посилюємо активну та пасивну оборону енергооб’єктів, акумулюємо міжнародну допомогу», – відзначив очільник Кабміну.

Серед лідерів підтримки, за його словами: Євросоюз, Німеччина, Швеція, США, Велика Британія. За кошти з фонду підтримки енергетики Україна купує трансформатори, турбіни, конектори, обладнання для магістральних мереж тощо.

Денис Шмигаль також повідомив, що Кабінет міністрів схвалив угоду, яка дозволить залучити ще €250 млн від Європейського Союзу на швидке відновлення.

«Ідеться про відбудову мостів, залізниць, шкіл, дитсадків, лікарень, житлових будинків, а також на підтримку українських аграріїв», – повідомили в уряді.