Войти | Зарегистрироваться
21:34

четверг,
09 ноября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Шмигаль: Ми посилюємо активну та пасивну оборону енергооб’єктів

08.11.2023 / 18:30
Фонд підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками вже перевищив €300 млн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду України 7 листопада.

«Ми поступово наближаємося до зими, і з кожним днем зростають ризики російського енергетичного терору. Тому ми готуємося до усіх сценаріїв, посилюємо активну та пасивну оборону енергооб’єктів, акумулюємо міжнародну допомогу», – відзначив очільник Кабміну.

Серед лідерів підтримки, за його словами: Євросоюз, Німеччина, Швеція, США, Велика Британія. За кошти з фонду підтримки енергетики Україна купує трансформатори, турбіни, конектори, обладнання для магістральних мереж тощо.

Денис Шмигаль також повідомив, що Кабінет міністрів схвалив угоду, яка дозволить залучити ще €250 млн від Європейського Союзу на швидке відновлення.

«Ідеться про відбудову мостів, залізниць, шкіл, дитсадків, лікарень, житлових будинків, а також на підтримку українських аграріїв», – повідомили в уряді.

Шмигаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 ноября
8 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.