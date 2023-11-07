Ігнат: російські загарбники за добу випускають понад 100 керованих авіабомб по Україні

Про це повідомив в інтерв'ю Українському радіо речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

«На сьогодні ми маємо, на жаль, негативні для нас "рекорди" – це застосування понад 100 керованих авіабомб за добу. Так, вони не летять далеко, але вони летять у прифронтову зону, на глибину 20-30 кілометрів від лінії фронту. І таким чином вони серйозно дошкуляють нашим військам, завдають ураження не лише військам, а й цивільній інфраструктурі. Застосовуючи таку велику кількість авіабомб, маса кожної 500 кілограмів, ворог фактично робить ставку на те, щоб масово змітати все на своєму шляху, як вони це завжди і роблять», - зазначив він.

Тому, за словами Ігната, питання надзвичайно серйозне, оскільки боротися з авіабомбами, як з повітряними цілями, наразі немає змоги.

«Боротися потрібно з носіями – з літаками, які це чинять. А для цього потрібні далекобійні системи протиповітряної оборони, які могли б на тому чи іншому напрямку протидіяти ворожій авіації. Але краще, звісно, це літаки, винищувачі західного зразка, які могли б, завдяки далекобійним авіаційним ракетам класу повітря-повітря, протидіяти і не допускати російську авіацію близько до наших кордонів», - вказав речник Повітряних сил.

Ігнат підтвердив посилення ППО України додатковими системами NASAMS. При цьому він зазначив, що NASAMS мають на озброєнні десятки держав, тому Україна сподівається, що кожна з них якимось чином допоможе.

«Які саме зараз надійшли установки, скільки і в які підрозділи, не афішується. Ми не будемо говорити ворогу, скільки саме цих установок чи підрозділів надходить на посилення. Але все ж таки партнери послідовно їх нам надають. NASAMS мають на озброєнні десятки країн. Тому розраховуємо, що кожна з них якимось чином допоможе – хто пусковими, хто радарами, хто командним пунктом і так далі», - сказав речник Повітряних сил ЗСУ.