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Посол ЄС в Україні передала Шмигалю звіт Єврокомісії

09.11.2023 / 11:14
Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова передала прем'єр-міністрові Денису Шмигалю звіт Єврокомісії. У ньому міститься рекомендація про початок вступних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського уряду у Facebook.

"Офіційно отримав від пані посла ЄС в Україні Катарини Матернової звіт Єврокомісії щодо України в рамках Пакету розширення ЄС. Документ рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу ", - написав прем'єр.

Шмигаль подякував послу за співпрацю під час впровадження необхідних реформ. Оцінка ЄК є дуже важливою у контексті європейського курсу України, додав він.

Глава уряду нагадав, що менше ніж за півтора роки Україна реалізувала низку важливих реформ. Також Кабмін провів селф-скринінг законодавства.

"Наступним кроком є підготовка до кінця року Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС. З кожним днем Україна постійно наближається до повноцінного членства в ЄС", - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт про успіхи України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз. Зокрема, у ньому містилася рекомендація розпочати переговори щодо вступу України до блоку.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна змогла запровадити 90% реформ, які від неї очікував ЄС.

Подальшою умовою початку переговорів є виконання незавершених реформ.

Рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу лідери країн блоку можуть ухвалити на саміті, який відбудеться 14 грудня.

Шмигаль, Матернова
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