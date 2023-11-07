Рада планує створити електронний реєстр військовозобов’язаних

За законопроєкт №10062 за основу проголосували 295 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Пропонується створити електронний реєстр, в який будуть внесені персональні і службові дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів та дані про потребу в комплектуванні особовим складом Збройних сил та інших військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Зокрема, до персональних даних будуть належати: номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, відомості про стан здоров’я, що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку, відомості про місце роботи, відомості про дату та мету виїзду за межі України та дату повернення на територію України, про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи).

До службових даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста будуть належать відомості про виконання військового обов’язку та проходження військової служби та військово-облікові ознаки.

Також буде створено електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (облікового запису відповідного суб’єкта персональних та службових даних).

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, Міністерства охорони здоров’я, Мін'юсту, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Держміграційної служби та інших відомств.