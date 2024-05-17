Укргідроенерго: Економія електроенергії – це важливо для стабілізації енергопостачання

Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для населення важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години, особливо ввечері з 17:00 до 22:00.

Промислових споживачів і бізнес Укргідроенерго просить максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.