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Укргідроенерго: Економія електроенергії – це важливо для стабілізації енергопостачання

17.05.2024 / 17:27
Укргідроенерго опублікувало рекомендації для населення й бізнесу щодо економії електроенергії, щоб уникнути відключень або зробити їх менш тривалими.

Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для населення важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години, особливо ввечері з 17:00 до 22:00.

Промислових споживачів і бізнес Укргідроенерго просить максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

електроенергія
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