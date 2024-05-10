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Білий дім: Дещо з першого пакета оборонної допомоги Україні вже потрапило на поле бою

11.05.2024 / 13:15
Мініоборони США вже забезпечило надходження на позиції ЗСУ в Україні частини озброєнь із попереднього пакета військової підтримки та докладає зусиль, щоби доправити решту озброєння й техніку, в тому числі з нового пакета допомоги.

Про це заявив у п’ятницю під час телефонного пресбрифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Дещо з першого пакета оборонної допомоги - який ми оголосили у межах закону про додаткове фінансування того самого дня, коли президент підписав його - деякі із цих речей уже потрапили на поле бою, до рук українських військових»,- зауважив представник адміністрації США.

Він підкреслив, що не вказуватиме, що конкретно вже доправлене - з міркувань оперативної безпеки. Але, за його словами, швидкої доставки вдалося досягти завдяки розміщенню військової допомоги заздалегідь на складах в Європі. Деяким озброєнням знадобиться більше часу, щоби дійти до України.

«Міністерство оборони (США - ред.) буквально перевертає небо і землю, щоби зробити це якомога швидше. І зараз ще продовжується робота над тими поставками, які залишилися в попередньому пакеті», - зауважив представник Білого дому.

Він також зауважив, що Пентагон працює так само у швидкому темпі, щоби надати Україні новий пакет військової допомоги на суму $400 мільйонів.

«Це достатньо серйозний пакет. Різноманітність систем, які є лише в ньому, досить вражаюча - усе це стане їм (українським силам - ред.) у нагоді в той час, коли вони намагаються відбити російські наступали на Донбасі, а тепер і на підступах до Харкова»,- зауважив Кірбі.

Білий дім, Кірбі
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