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Швейцарія перемогла у конкурсі Євробачення-2024

12.05.2024 / 10:10
Представник Швейцарії виконавець Nemo переміг у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у шведському місті Мальме.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч на 12 травня у шведському місті Мальме відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024", переможцем якого стала представник Швейцарії виконавець Nemo з піснею "The Code".

До п'ятірки фіналістів також увійшли: Хорватія, Україна, Франція та Ізраїль.

Дует виконавиць від України Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria" за результатами голосування національних журі країн-учасниць розмістився на 5 місці. Найвищий бал 12 Україні поставило журі в Чехії та Молдови, а 10 балів Україна отримала від Естонії, Франції та Польщі. Після глядацького голосування Україна перемістилася на 3 місце, отримавши від глядачів 307 балів.

Загалом у фіналі конкурсу брали участь виконавці від 25 країн: Латвія: Dons - "Hollow"; Австрія: Kaleen - "We Will Rave"; Норвегія: Gåte - "Ulveham"; Ізраїль: Eden Golan - "Hurricane"; Греція: Marina Satti - "Zari"; Естонія: 5Miinust x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"; Швейцарія: Nemo - "The Code"; Грузія:Nutsa Buzaladze - "Firefighter"; Вірменія: LADANIVA - "Jako"; Сербія: Teya Dora - "Ramonda"; Португалія: Iоlanda - "Grito"; Словенія: Raiven - "Veronika"; Україна: Alyona Alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"; Литва: Silvester Belt - "Luktelk"; Фінляндія: Windows95man - "No Rules! "; Кіпр: Silia Kapsis - "Liar"; Хорватія: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"; Ірландія: Bambie Thug - "Doomsday Blue"; Люксембург: Tali - "Fighter"; Великобританія: Olly Alexander - "Dizzy"; Німеччина: Isaak - "Always On The Run"; Іспанія: Nebulossa - "Zorra"; Італія: Angelina Mango - "La noia"; Франція: Slimane - "Mon Amour"; Швеція: Marcus & Martinus - "Unforgettable".

Спочатку до фіналу пройшло 26 учасників, але вранці в суботу Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU) дискваліфікувала представника Нідерландів у зв'язку зі скаргою, поданою жінкою зі знімальної групи, після інциденту, що стався в півфіналі.

Нагадаємо, Україна дебютувала на "Євробаченні" 2003 року, а вже 2004 року українська співачка Руслана з піснею Wild Dances перемогла в конкурсі та принесла країні право провести "Євробачення" в Україні.

У 2016 році, після річної паузи, Україну на конкурсі представляла співачка Джамала з піснею "1944", яка стала переможницею, і 2017 року Україна знову приймала "Євробачення".

У 2019 році Україна не брала участі в конкурсі у зв'язку із суспільною критикою переможниці нацвідбору співачки Maruv через її виступ у РФ.

У 2020 році "Євробачення" не проводилося у звичному конкурсному форматі через пандемію COVID-19.

У 2021 на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолк-гурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2022 році український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг на "Євробаченні" в Турині (Італія), але через війну "Євробачення-2023" приймала Велика Британія від імені України.

У 2023 році на "Євробаченні" Україну представляв гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel, який посів шосте місце.

Загалом Україна 19 разів брала участь у пісенному конкурсі "Євробачення" і тричі перемагала (Руслана, Джамала, Kalush Orchestra). Ще 5 разів Україна потрапляла до п'ятірки фіналістів: Вєрка Сердючка (2-ге місце), Ані Лорак (2-ге), Злата Огнєвіч (3-тє), Міка Ньютон (4-те) і Go_A (5-те).

Євробачення-2024
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