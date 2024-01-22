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Українці у Дії проголосували за склад журі Нацвідбору на "Євробачення-2024", - ЗМІ

23.01.2024 / 16:25
У "Дії" добігло кінця опитування щодо складу журі Національного відбору на "Євробачення-2024". Лідерами голосування стали: народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA Андрій Данилко (43,79%), переможниця "Євробачення-2016" Джамала (23,62%) та фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" (12,42%) - Сергій Танчинець.

У "Дії" добігло кінця опитування щодо складу журі Національного відбору на "Євробачення-2024". Лідерами голосування стали: народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA Андрій Данилко (43,79%), переможниця "Євробачення-2016" Джамала (23,62%) та фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" (12,42%) — Сергій Танчинець.

Як пише delo.ua, про це повідомляє "Суспільне мовлення".

Протягом тижня голосування українці мали можливість віддати свій голос за одного з 9 запропонованих кандидатів. Загалом в опитуванні взяли участь понад 720 тисяч українців. У фіналі Національного відбору трійка журі разом із глядачами оберуть виконавця, який буде представляти Україну на "Євробаченні-2024".

Відзначимо, що за те, щоб Андрій Данилко був у складі журі Нацвідбору, віддали голоси понад 300 тисяч українців. Джамала стане членкинею журі вже в шостий раз, в той час як Сергій Танцинець дебютує в цій ролі.

Ведучими Нацвідбору будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, офіційний "голос" Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак. Бекстейдж та передшоу Нацвідбору доручили вести ведучій відеоблогу "Євробачення Україна" Анні Тульєвій.

Нагадаємо, наразі повний список фіналістів Нацвідбору виглядає наступним чином:

  • alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria";
  • ANKA — "Палала";
  • Drevo — "Endless chain";
  • INGRET — "Keeper";
  • MÉLOVIN — "DREAMER";
  • NAHABA — "GLASSS";
  • NAZVA — "Slavic English";
  • KYLERR — "Time is running out";
  • YAGODY — "Tsunamia";
  • YAKTAK — "Lalala";
  • Ziferblat — "Place I Call Home".

У "Суспільному" зазначають, що трансляція передшоу Національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.

"Суспільне Мовлення" транслюватиме Національний відбір на "Євробачення-2024" на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", ютуб-каналі "Євробачення Україна", фейсбук-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна", а також на сайті "Євробачення" в Україні.​ Трансляцію також можна буде слухати на "Радіо Промінь" і дивитися у застосунку "Дія", обравши "Дія.ТБ" та канал "Суспільне Культура HD".

68-й пісенний конкурс "Євробачення" в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал 11 травня.

Євробачення-2024
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