Войти | Зарегистрироваться
08:13

среда,
24 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Шуляк: В Раді працюють над створенням законодавчої рамки, без якої неможливі процеси відбудови

23.01.2024 / 11:14
В парламенті працюють над створенням законодавчої рамки для ефективного відновлення, без якої неможливі процеси відбудови постраждалих від російської агресії регіонів. Зокрема для відбудови Чернігівщини та інших областей, які зазнали найбільших руйнувань і які надважливо відновити у першу чергу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, законодавча рамка відновлення передбачає, що цей процес необхідно проводити за принципами зеленої, інклюзивної і цифрової економіки. Також необхідно, щоб відбудова відбувалася за принципом "Будуй краще, ніж було". Останній пункт - заохочення співробітництва на рівні "рівний з рівними" між містами, регіонами, країнами.

Шуляк повідомила, одна із складових законодавчої рамки вже реалізована - області вже почали створювати програми свого комплексного відновлення, адже саме громади найкраще розуміють свої потреби і переваги. Тому підготовкою відповідних програм повинні виключно вони.

"Програма комплексного відновлення, які вже готують 126 українських громад - документ досить складний. Тому в парламенті створили робочу групу для допомоги громадам планувати своє відновлення. Більше того, ми сьогодні активно працюємо з міжнародними донорами, тому у випадку, якщо громада потребуватиме фінансування проєктів відновлення, в неї буде можливість звернутися за цим до донорів", - повідомила нардеп.

Вона також зазначила, що 18 січня через відповідний комітет ВР пройшов законопроект - № 9450, який напряму стосується розвитку міжнародного співробітництва. "Саме він передбачає можливість громад працювати з європейськими фондами. Законодавчу рамку для цього незабаром створять. Втім головне - що це відкриє для громад можливість доступу до фондів ЄС", - додала Шуляк.

Вона також підкреслила, що основна філософія процесу відновлення полягає в тому, що при його плануванні вкрай важливо долучати саме громадян, які живуть в громадах, найкраще розуміють їх потреби і мають бажання впливати на процеси відбудови.

Наразі готовий до другого читання законопроєкт, що передбачає реалізацію ініціатив, направлених на можливість співпраці громадян з ОМС. Це, підкреслила Шуляк, і різноманітні дорадчі органи, і можливість при ухваленні рішень на місцевому рівні впливати на формування бюджетних витрат.

"На прикладі програми компенсацій за пошкоджене і знищене житло "єВідновлення" ми переконались, наскільки важливим є залучення громадськості в подібних проєктах - 30% комісій, що задіяні при прийнятті рішень щодо компенсації, складають саме представники громадських організацій. Це забезпечує значний антикорупційний ефект. Поки що програма "єВідновлення" - один з найкращих прикладів того, як громади можуть стати поруч з центральною владою", - пояснила Шуляк.

Крім цього, зазначила вона, у комітеті зараз активно працюють над можливістю перезапуску важливого інструменту - роботи органів самоорганізації населення. Законодавство для цього, зауважила Шуляк, існує, але воно досить застаріле, тому з ним неможливо працювати.

"Ми очікуємо, що після перемоги - коли розроблятимуться проекти розвитку, такі органи вже почнуть працювати. Вони матимуть справу з бюджетами, направленими на розвиток, тому вже зараз надважливо підготувати відповідне законодавство", - резюмувала Шуляк.

Шуляк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 января
22 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.